Generalstreik in Israel zeigt erste Auswirkungen

Tel Aviv: Ein Generalstreik beeinträchtigt in Israel heute den Alltag: Um für ein Geisel-Abkommen mit der islamistischen Hamas zu protestieren, haben viele Menschen ihre Arbeit niedergelegt. Dazu aufgerufen hat der mächtige Gewerkschaftsbund Histadrut. In mehreren Städten bleiben Kindergärten, Banken und Geschäfte geschlossen. Auch Krankenhäuser, Behörden und der öffentliche Verkehr sind betroffen. Am Flughafen in Tel Aviv hoben zwischenzeitlich keine Flugzeuge ab. Am Abend hatte es erneut Massendemonstrationen gegeben, nachdem vorgestern sechs tote Geiseln im Gazastreifen entdeckt worden waren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 11:00 Uhr