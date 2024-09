Generalstreik in Israel beginnt am frühen Morgen

Tel Aviv: In Israel beginnt am Morgen ein Generalstreik, zu dem der größte Gewerkschaftsverband des Landes, die Opposition und Geiselangehörige aufgerufen haben. Ziel ist es, wichtige Wirtschaftszweige lahmzulegen und somit Druck auf die Regierung auszuüben, einen Deal zur Freilassung der Geiseln einzugehen. Am Abend gingen erneut tausende Menschen in Israel auf die Straße und demonstrierten für eine Vereinbarung, um die verbliebenen Geiseln zu befreien.

