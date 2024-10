Genehmigungsverfahren für Cannabis-Vereine ziehen sich hin

München: In Bayern gibt es immer noch keine Genehmigung für Vereine, die Cannabis anbauen wollen. Dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit liegen insgesamt 26 Anträge vor. Alle würden noch geprüft, heißt es von der Behörde. Eine Aussage darüber, wie lange ein Genehmigungsverfahren dauert, wollte das Amt nicht machen. Von den Vereinen kommt Kritik. Der Gründer des "Franken-Cannabis"-Clubs, Pley, bezeichnet die bürokratischen Hürden als ein Spielen auf Zeit. Er kritisiert, dass Schulungen, die in anderen Bundesländern bereits anerkannt wurden, in Bayern erneut durchgeführt werden müssen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2024 00:00 Uhr