Geldautomaten in Bayern weiter beliebtes Ziel für Sprengungen

München: Kriminelle haben in diesem Jahr 22 Mal versucht, in Bayern einen Bankautomaten zu sprengen. Nach Angaben des Landeskriminalamts ist es ihnen in 17 Fällen gelungen, Beute zu machen: Insgesamt knapp zwei Millionen Euro. Der entstandende Schaden wird auf mehr als vier Millionen Euro geschätzt. Zum ersten Mal gab es auch Verletzte: Nach Sprengungen in Bad Neustadt an der Saale und in Herrieden mussten zwei Anwohner wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Und auch Ermittlungserfolge gab es: So verurteilte das Landgericht Bamberg im Sommer 16 Geldautomatensprenger aus den Niederlanden und Belgien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2024 07:00 Uhr