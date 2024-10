Gehörlose Abgeordnete gebärdet erste Rede im Bundestag

Berlin: Im Bundestag hat zum ersten Mal eine gehörlose Abgeordnete eine Rede in Gebärdensprache gehalten. Die SPD-Politikerin Heike Heubach äußerte sich in der Debatte um den Wohnungsbau. Mit der Hilfe von zwei Dolmetscherinnen wurde die Rede simultan in gesprochene Sprache übersetzt. Die Abgeordneten aller Fraktionen hatten zu Beginn still applaudiert, indem sie ihre Arme hoben und ihre Hände drehten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2024 02:00 Uhr