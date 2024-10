Geheimdienste registrieren immer mehr russische Spionage in Deutschland

Berlin: Die deutschen Geheimdienste warnen vor einer zunehmenden Bedrohung durch Russland. In einer öffentlichen Sitzung des parlamentarischen Kontrollgremiums sagte Verfassungschutzpräsident Haldenwang, es gebe immer mehr Fälle von Spionage und Sabotage in Deutschland. Auch die Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes, Rosenberg, sprach von besorgniserregend vielen Ausspähversuchen bei der kritischen Infrastruktur und der Bundeswehr. Der Chef des Bundesnachrichtendienstes, Kahl, geht davon aus, dass russische Streitkräfte spätestens Ende dieses Jahrzehnts in der Lage sein werden, die Nato anzugreifen. Für den Kreml sei dabei Deutschland der Hauptgegner, weil es der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine sei. Alle drei Geheimdienstchefs forderten mehr Geld und Befugnisse, um die Gefahren abzuwehren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2024 12:15 Uhr