Gegen US-Rapper Sean "Diddy" Combs werden weitere Klagen eingereicht

New York: Gegen US-Rapper Sean "Diddy" Combs sind zwei weitere Klagen eingereicht worden. In einem der Fälle geht es um einen Zehnjährigen, den Combs unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht haben soll. In der zweiten Klage wird dem Rapper vorgeworfen, einen 17-Jährigen in ähnlicher Weise angegriffen zu haben. Combs sitzt seit September in New York in Untersuchungshaft. Er soll Frauen, Männer und Minderjährige über Jahrzehnte systematisch zum Sex gezwungen, erpresst, bedroht und misshandelt haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2024 04:00 Uhr