Gefechte in Nahost gehen unvermindert weiter

Tel Aviv: Israels Ministerpräsident Netanjahu hat sich ein Jahr nach dem Hamas-Massaker und dem Beginn des Gaza-Kriegs siegessicher geäußert. In einer Videobotschaft erklärte er, gemeinsam werde Israel weiterkämpfen und mit Gottes Gnade siegen. Derweil feuerte die Hisbollah aus dem Libanon etwa 190 Geschosse auf israelisches Gebiet. Die Miliz behauptet, auch einen Militärstützpunkt nahe Tel Aviv angegriffen zu haben, in dem unter anderem der Auslandsgeheimdienst Mossad seinen Sitz haben soll. Das israelische Militär flog derweil Angriffe im Süden des Libanon, warnte aber außerdem die Bewohner in Teilen der Hauptstadt Beirut und von Küstenzonen, sich in Sicherheit zu bringen. Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen gestern starben nach palästinensischen Angaben mindestens 21 Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2024 07:00 Uhr