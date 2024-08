Gedenkgottesdienst nach Hotel-Einsturz in Kröv

Kröv: Nach dem Hotel-Einsturz an der Mosel haben viele Menschen bei einem Trauergottesdienst der beiden Toten gedacht. Gebetet wurde auch für einen 26 Jahre alten Niederländer, der in Trier auf der Intensivstation liegt und ins künstliche Koma versetzt wurde. Bei einer Spendenaktion für seine Familie sind bis heute rund 54-tausend Euro zusammengekommen. Von dem Geld soll unter anderem ein Hubschraubertransport des Schwerverletzten zur Weiterbehandlung in den Niederlanden finanziert werden, weil die Familie für solche Notfälle keine Auslandskrankenversicherung hat. Insgesamt sieben Menschen wurden bei dem Einsturz des Hotels in Kröv verletzt. Die Unglücksursache ist weiter unklar. Die Abrissarbeiten laufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 13:00 Uhr