Gedenken an Opfer des OEZ-Attentats

München: Am Denkmal im Olympia-Einkaufszentrum haben gestern Abend rund 400 Menschen an die Opfer des Attentats vor acht Jahren erinnert. Münchens Oberbürgermeister Reiter hat gemeinsam mit Hinterbliebenen Blumen niedergelegt. Am 22. Juli 2016 hatte ein 18-Jähriger am OEZ neun Menschen erschossen und 35 weitere verletzt, 13 von ihnen schwer. Anschließend tötete er sich selbst. Lange Zeit wurde der Anschlag als Amoklauf eines psychisch kranken Mobbing-Opfers gewertet, inzwischen gilt er als rassistisch motiviert. Das müsse noch bekannter gemacht werden, fordern Hinterbliebene, und die genauen Hintergründe müssten noch umfassender aufgeklärt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2024 06:00 Uhr