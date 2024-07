Gaza-Militärchef laut Hamas noch am Leben

Gaza: Der Hamas-Militärchef im Gazastreifen ist nach Angaben der Organisation am Leben. Ein Hamas-Sprecher im Libanon sagte, Mohammed Deif habe den gestrigen israelischen Angriff auf ihn überlebt, es gehe ihm gut. Aus Israel heißt es, man prüfe noch, ob man den Militärchef sowie einen weiteren Kommandeur getötet habe. Bei den beiden Männern handele es sich um Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober. Bei dem Luftangriff gestern waren nach palästinensischen Angaben mehr als 90 Menschen getötet worden. Am Abend demonstrierten erneut Tausende in Israel für ein Geiselabkommen. Sie warfen Israels Ministerpräsident Netanjahu vor, er habe durch den Luftschlag eine Einigung gefährdet.

