Gaza-Krieg: Nächste Freilassung soll am Samstag erfolgen

Gaza: Am kommenden Samstag sollen vier weitere israelische Geiseln aus dem Gazastreifen freikommen. Den Termin hat die iskamistische Hamas bestätigt. Im Gegenzug sollen dann auch wieder palästinensische Häftlinge freikommen. De Austausch ist Teil eines Waffenruhe-Abkommens zwischen Israel und der Hamas. Die sechswöchige Feuerpause war am Sonntag in Kraft getreten. Drei weibliche israelische Geiseln wurden freigelassen. Im Gegenzug entließ Israel 90 Palästinenser aus der Haft. Die Waffenruhe macht auch wieder Hilfslieferungen möglich: Nach UN-Angaben haben allein am zweiten Tag der Feuerpause mehr als 900 LKW Hilfsgüter in den Gazastreifen gebracht, vor allem Lebensmittel, Medikamente und Treibstoff.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2025 06:00 Uhr