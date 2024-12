Gastbeitrag von Elon Musk löst hitzige Debatte aus

Berlin: Ein Gastbeitrag des US-Milliardärs Elon Musk in der "Welt am Sonntag" hat eine kontroverse Debatte ausgelöst. Musk wirbt darin für die AfD und schreibt, sie sei der letzte Funke Hoffnung für das Land. Unter anderem lobt er die Ansätze der Partei zum Abbau staatlicher Überregulierung und beim Thema Zuwanderung. Bereits vor der Veröffentlichung gab es in der "Welt"-Redaktion hitzige Diskussionen. Die Chefin des Meinungsressorts reichte wegen des Gastbeitrags ihre Kündigung ein. Der aktuelle Chefredakteur Poschardt und sein designierter Nachfolger Burgard erklärten, die aktuelle Diskussion über den Text von Musk sei sehr aufschlussreich. Demokratie und Journalismus lebten von der Meinungsfreiheit. Dazu gehöre es, sich auch mit polarisierenden Positionen aueinanderzusetzen und diese journalistisch einzuordnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.12.2024 02:00 Uhr