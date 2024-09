G7-Außenminister warnen vor Eskalation im Nahen Osten

Beirut: Nach den massiven Angriffe Israels auf Ziele im Libanon hat Frankreich eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates gefordert. Außenminister Barrot sagte, er habe noch für diese Woche einen Termin beantragt. Auch die Außenminister der G7-Staaten sind besorgt über die folgenschwersten Angriffe auf den Libanon seit fast zwei Jahrzehnten. In einer gemeinsamen Erklärung am Rande der UN-Generalversammlung warnen sie vor einer Eskalation der Lage im gesamten Nahen Osten und appellieren an alle Beteiligten, eine friedliche Lösung zu finden. Bei den Luftangriffen des israelischen Militärs sind nach libanesischen Angaben fast 500 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 1.600 wurden verletzt. Die Regierung in Beirut wirft Israel einen Vernichtungskrieg vor. Der israelische Verteidigungsminister Galant wiederum sagte, man habe zehntausende Raketen der Hisbollah zerstört.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2024 07:00 Uhr