G20-Staaten vereinbaren neue Allianz gegen Armut

Rio de Janeiro: Die G20-Staaten haben bei ihrem Gipfel im brasilianischen Rio de Janeiro eine so genannte Globale Allianz gegen Armut ins Leben gerufen. Immer mehr Menschen seien von Hunger betroffen, am stärksten Frauen und Kinder, heißt es in der Abschlusserklärung, auf die sich die Staats- und Regierungschefs bereits am ersten Tag ihres Treffens einigten. Demnach wollen sich die führenden Industrie- und Schwellenländer künftig auch für eine wirksame Besteuerung von Superreichen einsetzen. Die Erklärung zeigt zudem Besorgnis über die anhaltenden Konflikte und Kriege. Es wird zu einem "umfassenden" Waffenstillstand sowohl im Gazastreifen als auch im Libanon aufgerufen. Der russische Angriffskrieg wurde nicht explizit verurteilt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2024 05:00 Uhr