G20-Staaten rufen zu Waffenruhe im Gazastreifen und im Libanon auf

Die G20-Staaten haben in einer gemeinsamen Erklärung zu einem "umfassenden" Waffenstillstand im Gazastreifen aufgerufen - im Gegenzug für die Freilassung aller Geiseln. Auch forderten die Staats- und Regierungschefs der größten Volkswirtschaften eine Waffenruhe im Libanon. Überdies einigten sich die G20 bei ihrem Gipfel in Rio de Janeiro darauf, für eine wirksame Besteuerung von sehr vermögenden Privatleuten zusammenarbeiten. An dem Treffen nimmt auch Bundeskanzler Scholz teil. Er hat am Rande des Gipfels sein Nein zu einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine bekräftigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2024 01:00 Uhr