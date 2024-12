Fußball-WM 2034 findet in Saudi-Arabien statt

Zürich: Die Fußball-WM 2034 wird in Saudi-Arabien ausgerichtet. Trotz der heftigen Kritik von Menschenrechtsorganisationen und aus der Politik hat der virtuelle Kongress des Weltverbands FIFA diese Entscheidung am Nachmittag getroffen. Im Jahr 2030 soll die Fußball WM in sechs Ländern auf drei Kontinenten stattfinden: Spanien, Portugal und Marokko richten sie gemeindsam aus, Uruguay, Argentinien und Paraguay tragen jeweils ein Spiel aus. In beiden Fällen gab es keine Gegenkandidaten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2024 17:00 Uhr