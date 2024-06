Fußball: Spanien gewinnt bei der EM gegen Kroatien

Berlin: Bei der Fußball-EM hat sich Spanien mit 3:0 gegenn Kroatien durchgesetzt. Die Spanier sind damit zunächst Erster in der Gruppe B. Das könnte sich aber im Lauf des Abends noch ändern, denn um 21 Uhr spielt Titelverteidiger Italien gegen den Außenseiter Albanien. Mit einem hohen Sieg würden die Italiener in Führung gehen. In der Gruppe A, in der Deutschland vorne liegt, hat die Schweiz gegen Ungarn gewonnen, mit 3:1. Das bedeutet Rang zwei für die Eidgenossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2024 20:00 Uhr