Fußball-Rekordmeister FC Bayern besiegt Heidenheim mit 4:2

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga konnte der FC Bayern nach der jüngsten Pokal-Pleite wieder einen Erfolg verbuchen. Gegen Heidenheim gewannen die Münchner zuhause mit 4 zu 2. Meister Leverkusen gewann mit 2 zu 1 gegen St. Pauli. Leipzig siegte in Kiel mit 2 zu 0. Tabellenschlusslicht Bochum unterlag gegen Bremen mit 0 zu 1. Frankfurt und Augsburg trennten sich 2 zu 2 unentschieden. In der zweiten Fußballbundesliga hat die Spielvereinigung Greuther Fürth Hertha BSC Berlin mit 2:1 besiegt. Die Kleeblätter verbleiben trotzdem auf dem 13 Rang der Tabelle. Die weiteren Ergebnisse: Kaiserslautern - Karlsruhe 3:1 und Hannover- Ulm 3:2 Beim Skispringen im polnischen Wisla hat DSV-Adler Pius Paschke erneut einen Podestplatz geholt. Der 34-Jährige landete im Einzelspringen auf dem dritten Platz und musste sich nur Daniel Tschofenig aus Österreich und dem Schweizer Gregor Deschwanden geschlagen geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2024 18:00 Uhr