Fußball: Frankfurt kommt in Europa-League der K.o.-Runde näher

Zum Sport: In der Fußball-Europa-League hat Frankfurt Slavia Prag mit 1:0 geschlagen und ist damit der K.o.-Runde einen großen Schritt näher gekommen. Hoffenheim dagegen kam gegen Olympique Lyon nicht über ein 2:2 hinaus. Heidenheim war in der Conference League erfolgreich mit einem 2:0 beim schottischen Club Heart of Midlothian. Und in der Euroleague der Basketballer hat der FC Bayern den litauischen Spitzenreiter Kaunas mit 77:74 geschlagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2024 06:00 Uhr