Fußball-Bundesligist St. Pauli gewinnt gegen Union Berlin 3:0

Zum Fußball: In der Fußball-Bundesliga hat St. Pauli 3:0 gegen Union Berlin gewonnen. Die Hamburger verbessern sich damit auf Rang 13, Berlin rutscht auf Platz 14 ab. Eintracht Frankfurt und Hoffenheim trennten sich 2:2. In der zweiten Liga kassierte Schlusslicht Jahn Regensburg eine 1:5 Niederlage in Ulm. Und In der dritten Liga entschied Ingolstadt das Bayern-Derby gegen Unterhaching mit 3:1 für sich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.01.2025 19:30 Uhr