Fußball: Bochum feiert ersten Saisonsieg

Zum Fußball: In der Bundesliga hat der Tabellen-Letzte Bochum den ersten Saisionsieg gefeiert. Der VfL setzte sich gegen Heidenheim mit 2:0 durch. In der Zweiten Fußball-Bundesliga hat Jahn Regensburg zum Abschluss der Hinrunde den dritten Saisonsieg gefeiert. Gegen Darmstadt gelang den Oberpfälzern ein 2:1. Die Herbstmeisterschaft holte sich Köln durch ein 1:0 in Kaiserslautern. Hannover und Hertha BSC Berlin trennten sich 0:0.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2024 17:30 Uhr