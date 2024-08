Furcht vor Rezession in den USA zieht Börsen herunter

Tokio: An den Börsen geht die Angst vor einer Rezession in den USA um. Der Nikkei-Index in Japan hat am Morgen um gut zwölf Prozent nachgegeben. Zwischenzeitlich wurde der Handel wegen der starken Kursausschläge unterbrochen. In Frankfurt verlor der Dax zeitweise rund drei Prozent. Gespannt wird jetzt auf die Wall Street gewartet. Hier öffnet die Börse um 15.30 Uhr unserer Zeit. Ein unerwartet schwacher US-Arbeitsmarktbericht hatte vor dem Wochenende die Furcht vor einer Wirtschaftskrise in den USA und deren Folgen für die Weltwirtschaft befeuert. Das renommierte „Wall Street Journal“ spricht von einem „globalen Ausverkauf“ an den Aktienmärkten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 14:00 Uhr