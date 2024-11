Für Teile Manhattans gilt künftig Citymaut für Autos

New York: Wer mit dem Auto durch Manhattan fährt, muss dafür ab Januar neun Dollar pro Tag bezahlen. Das US-Verkehrsministerium hat grünes Licht für die erste sogenannte "Verkehrsstau-Gebühr" im Land gegeben. Die New Yorker Stadtverwaltung erhebt die Maut für jedes Auto, das tagsüber südlich der 60. Straße in Manhattan unterwegs ist. Die Metropole rechnet mit Milliardeneinnahmen, die für den öffentlichen Personennahverkehr ausgegeben werden sollen.

