Für den deutschen Filmpreis gibt es künftig keine Preisgelder

Berlin: Der Deutsche Filmpreis soll zugunsten der Filmförderung künftig ohne Preisgelder auskommen. Bislang waren die Auszeichnungen und Nominierungsprämien mit insgesamt rund drei Millionen Euro dotiert. Die Summe soll laut Kulturstaatsministerin Roth ab dem kommenden Jahr umgewidmet werden und in die Filmförderung fließen. Damit gleiche sich der Deutsche Filmpreis anderen undotierten internationalen Preisen wie dem Oscar an, so Roth in Berlin. Mit der Aufstockung will Roth auch die geplante Reform der Filmförderung vorantreiben. Diese soll künftig einfacher und effizienter werden.

