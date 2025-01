Fünf Menschen sterben durch Böllerunfälle

Berlin: Mit Feuerwerk und großen Silvesterpartys ist Deutschland ins neue Jahr gestartet. Bei der größten Veranstaltung am Brandenburger Tor waren zehntausende Menschen dabei. Dort wurde der Jahreswechsel mit einem Feuerwerk und einer großen Live-Show gefeiert. Überschattet wurde die Neujahrsnacht durch mehrere schwere Unfälle mit Feuerwerkskörpern. Dabei wurden fünf Menschen getötet. In Hamburg starb ein 20-Jähriger, als ein selbstgebauter Böller explodierte. In Sachsen wurden ein 45- und ein 50-Jähriger tödlich verletzt, als sie mit Feuerwerk hantierten, ebenso ein 24 Jahre alter Mann in Nordrhein-Westfalen. Ein weiteres Todesopfer gab es in Brandenburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 10:00 Uhr