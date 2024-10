Führende Grüne zeigen sich offen für Bündnis mit Union

Berlin: Die Grünen zeigen sich offen für eine Zusammenarbeit mit der Union auf Bundesebene. Die Kandidatin für den Parteivorsitz, Brantner, hat die gemeinsamen Koalitionen auf Landesebene als Vorbild genannt. In ihrem Heimatland Baden-Württemberg habe man vieles auf den Weg gebracht, sagte sie der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Konkret nannte sie die Migrationspolitik. Ähnlich äußerte sich Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt. Ihren Worten nach sind die Grünen erschöpft davon, mit SPD und FDP zu regieren. In der vergangenen Woche hatten die Vorsitzenden Lang und Nouripour ihren Rückzug angekündigt. In der Union ist Schwarz-Grün umstritten. CSU-Chef Söder lehnt ein solches Bündnis ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2024 18:00 Uhr