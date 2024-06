Friedenskonferenz: Gastgeber Schweiz ruft zu politischem Kraftakt auf

Luzern: Zum Auftakt der Ukraine-Konferenz hat die Schweizer Bundespräsidentin Amherd zu einem gemeinamen Kraftakt aufgerufen. Nur so könnten erste Schritte auf einem Weg zum Frieden in der Ukraine gelingen, sagte sie. Internationale Beziehungen beruhten auf Regeln und auf dem Respekt vor dem Völkerrecht und den Menschenrechten. Der ukrainische Präsident Selenskyj hofft auf Fortschritte bei dem zweitägigen Treffen. Schon die Vielzahl der Teilnehmer sei ein gewaltiger Erfolg. - Vertreter aus 92 Staaten haben sich bei Luzern getroffen, um Möglichkeiten für eine diplomatische Lösung des Krieges in der Ukraine auszuloten. Russland ist allerdings nicht dabei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2024 19:00 Uhr