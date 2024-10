Friedens-Nobelpreis geht an japanische Anti-Atomwaffenorganisation

Oslo: Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die japanische Organisation Nihon Hidankyo. Das hat das norwegische Nobelkomitee vor wenigen Minuten bekannt gegeben. Die Organisation setzt sich gegen die nukleare Aufrüstung ein. Ins Leben gerufen wurde sie von Überlebenden der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Ziel der Organisation ist es, den weiteren Einsatz von Atomwaffen zu verhindern. Beobachter hatten mit einer Auszeichnung für das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA oder für den Internationalen Gerichtshof in Den Haag gerechnet. Überreicht wird die Auszeichnung traditionell am 10. Dezember in Oslo, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. Im vergangenen Jahr war die im Iran inhaftierte Frauenrechtlerin Narges Mohammadi mit dem Preis geehrt worden.

