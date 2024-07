Freie Wähler wollen Abgabe für Leitungswasser - CSU ringt noch

München: Leitungswasser soll nach Ansicht der Freien Wähler in Bayern in Zukunft mehr kosten. Die Fraktion plant eine zusätzliche Gebühr von 10 Cent pro Kubikmeter. Das hat Fraktionschef Streibl dem BR bestätigt. Personen, die in einem durchschnittlichen Haushalt wohnen, würden damit pro Jahr vier Euro mehr für das Leitungswasser zahlen, so der Freie Wähler-Politiker. Zusätzliche Kosten für Landwirte oder Unternehmen lehnt die Partei ab. Der sogenannte "Wassercent" ist im Koalitionsvertrag vereinbart. Die CSU reagierte zurückhaltend auf den neuen Vorschlag. Man werde ihn prüfen, es seien aber noch viele Fragen offen, so CSU-Fraktionschef Holetschek.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2024 09:00 Uhr