Freie Wähler wählen Aiwanger zum Spitzenkandidat für Bundestagswahl

Geiselwind: Die Freien Wähler haben Hubert Aiwanger zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im Februar gewählt. Der 53-Jährige wurde beim Bundesparteitag im unterfränkischen Geiselwind einstimmig von den Delegierten gekürt. Auch als Bundesvorsitzender der Freien Wähler wurde Aiwanger bestätigt. Er erhielt 93 Prozent der Stimmen. Aiwanger, der bayerischer Wirtschaftsminister ist, strebt bei der Bundestagswahl ein Direktmandat an. Da es unwahrscheinlich ist, dass die Freien Wähler die Fünfprozenthürde schaffen, will die Partei mit Hilfe von mindestens drei Direktmandaten in den Bundestag einziehen. Aiwanger sagte, Ziel der Freien Wähler sei es, zusammen mit Union und FDP die nächste Bundesregierung zu stellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2024 15:00 Uhr