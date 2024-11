Franzosen demonstrieren für Ende der Gewalt gegen Frauen

Paris: In mehreren französischen Städten haben zehntausende Menschen gegen Gewalt gegen Frauen demonstriert. Zahlreiche Organisationen hatten zu den Protesten etwa in Paris, Bordeaux, Marseille und Lille aufgerufen. Sie sprachen von 100.000 Teilnehmern; nach Angaben der Polizei waren es mindestens 35.000. Die Demonstranten forderten ein umfassendes Gesetz sowie mehr Geld für den Schutz von Frauen. Die Proteste standen unter dem Eindruck eines Vergewaltigungsprozesses in Avignon: Dabei geht es um Gisèle Pelicot, die von ihrem Ehemann über Jahre hinweg regelmäßig betäubt und von ihm sowie von fremden Männern vergewaltigt wurde.

