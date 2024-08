Französischer Sternekoch Michel Guérard ist tot

Paris: Der französische Sternekoch Michel Guérard ist tot. Er starb in der Nacht, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf sein Umfeld berichtet. Guérard wurde 91 Jahre alt. Er gilt als Vorreiter der Nouvelle Cuisine. Die französische Bewegung brachte Anfang der 1970er Jahre leichte, frische und regionale Kost auf den Teller. Sein erstes Restaurant gründete Guérard 1965 in der Nähe von Paris. Später zog er in den Südwesten des Landes, wo sein Restaurant Les Prés d´Eugénie seit 1977 drei Michelin-Sterne hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2024 15:00 Uhr