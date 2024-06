Französische Republikaner schassen Parteichef nach Angebot an rechtsextremen RN

Paris: In Frankreich haben Spitzengremien der Republikaner Parteichef Ciotti geschasst, nachdem dieser für ein Bündnis mit dem rechtsextremen Rassemblement National geworben hatte. Das hat die Führung der Partei heute bekanntgegeben. Ciotti hatte als erster Vorsitzender einer traditionellen Partei eine solche Zusammenarbeit vorgeschlagen - was in Frankreich als Tabubruch gilt. In sozialen Medien kündigte Ciotti an, er werde den Rauswurf nicht akzeptieren. Präsident Macron nannte ein Bündnis mit dem RN einen Pakt mit dem Teufel. Nach der Schlappe bei der Europawahl hatte Macron für Ende Juni vorgezogene Neuwahlen angesetzt. Der RN wird nach Umfragen zwar stärkste Kraft, dürfte die absolute Mehrheit aber verfehlen. Die Rechtsextremen suchen daher nach Verbündeten, um sich die Kontrolle über das Parlament zu sichern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2024 20:00 Uhr