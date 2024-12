Frankreichs Präsident Macron lehnt Rücktritt ab

Paris: Der französische Präsident Macron lehnt einen Rücktritt in der politischen Krise seines Landes ab. Er kündigte an, sein Amt bis zum Ende seines Mandats in zweieinhalb Jahren weiterzuführen. In einer Rede an die Nation kritisierte er die linken und rechten Kräfte scharf, die gestern in der Nationalversammlung die Regierung von Premierminister Barnier gestürzt hatten. Macron sagte, die extreme Linke und Rechte hätten sich zu einer anti-republikanischen Front zusammengeschlossen. Die Rechtspartei "Rassemblement National" habe das Chaos gewählt, gegen das eigene Programm abgestimmt und damit die eigenen Wähler beleidigt. Und das mit dem Ziel, um eine vorgezogene Präsidentschaftswahl herbeizuführen. Das will Macron aber nicht zulassen. Er kündigte an, in den kommenden Tagen einen neuen Premierminister zu berufen. Dessen Regierung soll dann alle politischen Kräfte vereinen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2024 21:00 Uhr