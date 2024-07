Frankreichs Präsident Macron eröffnet Olympische Spiele in Paris

Paris: Bei strömendem Regen haben hunderttausende Menschen am Abend die Bootsparade zur Eröffnung der Olympischen Spiele und die spektakulären Show-Einlagen verfolgt. Die deutschen Athleten kamen als Team "Allemagne" auf einem der ersten Boote die Seine in Richtung Trocadero herabgefahren. Kurz vor 23 Uhr erklärte der französische Präsident Macron die Spiele offiziell für eröffnet. Zwei französische Sportlegenden, die Leichtathletin Marie-José Pérec und der Judoka Teddy Riner, entzündeten gemeinsam die olympische Flamme in einer Feuerschale, die mit einem Heißluftballon in den Pariser Nachthimmel aufstieg. Für das deutsche Team gibt es bereits heute die ersten Medaillenchancen. Die Luftgewehrschützen Anna Janßen und Maximilian Ulbrich gehören im Mixed zu den Favoriten. Schwimmer Lukas Märtens geht als Weltjahresbester auf die 400 Meter Freistil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 06:00 Uhr