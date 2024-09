Frankreichs Präsident Macron ernennt neue Regierung

Paris: Zweieinhalb Monate nach der Parlamentswahl hat Frankreich eine neue Regierung. Der Élysée-Palast gab am Abend die Namen der über 30 Minister und Staatssekretäre bekannt. Sämtliche Schlüsselpositionen werden demnach neu besetzt. Lediglich Verteidigungsminister Lecornu und Kulturministerin Dati behalten ihre Ämter. Insgesamt gehören sechs Kabinettsmitglieder dem konservativen Lager an. Trotz eines Wahlsiegs des Linksbündnisses bei der Parlamentswahl sind in Frankreich damit nun mehr Konservative an der Regierung beteiligt als jemals zuvor.

