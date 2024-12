Frankreichs Parlament entscheidet über Regierungs-Aus

Paris: Die französische Regierung steht möglicherweise vor dem Aus. Linke und rechte Kräfte wollen heute Misstrauensanträge gegen Premier Barnier stellen. Sie lehnen seinen Sparkurs ab. Die Anträge werden am Nachmittag debattiert. Die Abstimmung ist für den frühen Abend geplant. Es wird erwartet, dass die Opposition der Regierung das Vertrauen entzieht. Barnier hat in der Nationalversammlung keine Mehrheit. Der Premier appellierte an die Verantwortung der Abgeordneten und warnte vor den Folgen eines Scheiterns der Regierung. Für Arbeitnehmer würden die Steuern steigen, Bauern bekämen keine Rentenerhöhung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.12.2024 12:45 Uhr