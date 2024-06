Frankreich liefert der Ukraine Kampfflugzeuge

Caen: Frankreichs Präsident Macron hat der Ukraine Kampfjets zugesagt. Das teilte er am Abend in einem Fernseh-Interview mit. Wie viele Jets vom Typ "Mirage" Frankreich dem von Russland angegriffenen Land überlassen will, ließ Macron zunächst offen. Die Kampfjets sollten es der Ukraine ermöglichen, ihren Boden und ihren Luftraum zu schützen, sagte er. Macron kündigte zudem an, vom Sommer an ukrainische Piloten ausbilden zu lassen. Heute Nachmittag will Macron den ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Pariser Élyséepalast empfangen. Selenskyj ist anlässlich des 80. Jahrestages der Landung der Alliierten in der Normandie nach Frankreich gereist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2024 09:00 Uhr