Frankreich benennt neuen Kandidaten für EU-Kommission

Brüssel: Nach dem Rücktritt von EU-Binnenmarktkommissar Breton hat Frankreich einen neuen Kandidaten für die künftige EU-Kommission benannt: Der amtierende Außenminister Séjourné soll nach Brüssel gehen, wie der Elysée-Palast in Paris mitteilte. Breton hatte das Amt sei 2019 inne und war am Morgen mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten. Grund war offenbar ein Streit mit Kommissionspräsidentin von der Leyen, die derzeit ihre Kommission neu zusammenstellt. In einer Nachricht auf X schrieb Breton, von der Leyen habe Frankreich aufgefordert, dafür einen anderen Kandidaten als Breton zu benennen. Das Verhältnis zwischen den beiden gilt schon länger als angespannt.

