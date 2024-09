Frankfurt gewinnt gegen Gladbach

Zum Sport: Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt daheim Borussia Mönchengladbach mit 2:0 besiegt. Die Hessen stehen nach drei Siegen aus den ersten vier Spielen auf dem dritten Tabellenplatz. Spitzenreiter bleibt Bayern München nach seinem 5 zu 0 Auswärtssieg in Bremen. In der zweiten Liga trennten sich Kaiserslautern und der Hamburger SV 2 zu 2. Den Hanseaten gelang dabei in der fünften Minute der Nachspielzeit noch der späte Ausgleich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2024 06:00 Uhr