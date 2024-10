Fränkische Bibel bei Gottesdienst in Nürnberg vorgestellt

Nürnberg: Bei einem Gottesdienst in der Lorenzkirche ist eine Bibel in fränkischer Mundart vorgestellt worden. Der Band, der nur das Neue Testament umfasst, ist knapp 600 Seiten dick. Erstellt hat es der Pfarrer Claus Ebeling aus dem Landkreis Ansbach zusammen mit mehr als hundert Freiwilligen, die Texte in Dialekt übersetzt und Bilder von Kirchen und Klöstern in Franken beigesteuert haben. Bibeltexte in ihrer eigenen Muttersprache würden die Menschen anders berühren, sagte Ebeling. Die Arbeit dauerte vier Jahre. Auch eine Version des Alten Testaments in Auszügen soll in rund zwei Jahren herauskommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2024 15:00 Uhr