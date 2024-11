FPÖ gewinnt Landtagswahl in der Steiermark

Graz: Bei der Landtagswahl in der Steiermark in Österreich haben die Rechtspopulisten klar gewonnen. Laut einer Hochrechnung des ORF erreicht die FPÖ mit rund 35 Prozent den ersten Platz. Sie kann damit ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Wahl fast verdoppeln. Hinter der FPÖ landen die konservative ÖVP mit knapp 27 Prozent und die sozialdemokratische SPÖ mit 23 Prozent. Der Sieg der Rechtspopulisten erhöht auch den Druck auf die Parteien in Wien. Derzeit versuchen ÖVP, SPÖ und die liberalen Neos eine Koalition zu bilden, damit die FPÖ nicht den Kanzler stellt.

