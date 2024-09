Folienballon verursachte Schaden an S-Bahn-Oberleitung in München

München: Ein Folienballon hat den gestrigen Oberleitungsschaden an der S-Bahn-Stammstrecke verursacht - und damit für Ausfälle und Verspätungen gesorgt. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn dem BR mitteilte, kam es zu einem elektrischen Überschlag, als der Ballon zwischen Hauptbahnhof und Hackerbrücke an die Oberleitung geriet. In der Folge riss die Leitung und fiel auf eine S-Bahn. Insgesamt mussten 600 Fahrgäste aus mehreren S-Bahnen in Sicherheit gebracht werden. Die Stammstrecke war bis in die Nacht gesperrt. Die Deutsche Bahn warnt derzeit vor allem wegen des Oktoberfests davor, Ballons an die Haltestellen mitzunehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2024 15:00 Uhr