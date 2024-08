Flüssigkeitsregeln fürs Handgepäck wieder verschärft

Frankfurt am Main: An deutschen Flughäfen werden die Regeln für Flüssigkeiten im Handgepäck wieder verschärft. Wie die Bundespolizei mitteilte, darf Flüssiges ab 1. September wieder nur noch in kleinen Behältern bis 100 Milliliter mitgeführt werden, wenn diese in einer durchsichtigen Plastiktasche von maximal einem Liter Fassungsvermögen verpackt sind. Hintergrund sind Zweifel der EU an der Zuverlässigkeit der neuen Gepäckscanner mit CT-Technik. Diese können innerhalb weniger Sekunden dreidimensionale Bilder des Handgepäckinhalts herstellen. Wo die Scanner zur Verfügung stehen, wurden deshalb die herkömmlichen Flüssigkeitsregeln ausgesetzt. Doch nun gelten sie wieder ausnahmslos an allen deutschen Flughäfen. Ausnahmen gibt es nur für Medikamente und flüssige Babynahrung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2024 14:45 Uhr