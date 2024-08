Flüchtlingszahlen auf der Mittelmeerroute sinken laut Frontex

Warschau: Die Zahl der Flüchtlinge, die über die zentrale Mittelmeerroute nach Europa kommen, ist in den vergangenen Monaten deutlich gesunken. Das berichtet die Europäische Grenzschutzagentur Frontex. Demnach wurden von Januar bis Ende Juli im Vergleich zum Vorjahr 64 Prozent weniger irreguläre Ankünfte registriert. Als Hauptgrund wird genannt, dass vor allem die tunesischen und lybischen Behörden strikter gegen Schleuserkriminalität vorgehen. Das gleiche gilt laut Frontex auch für die Flüchtlingsroute über den West-Balkan. Keine Entwarnung gibt die Europäische Agentur jedoch für die Fluchtwege entlang der westafrikanischen Küste zu den Kanaren. Hier stiegen die Zahlen kontinuierlich stark an. Ähnliches wird von den östlichen Außengrenzen nach Polen, Litauen und Lettland berichtet. Dort sollen vor allem Männer aus der Ukraine versuchen, illegal in die EU zu kommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2024 17:00 Uhr