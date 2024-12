Finnland ermittelt gegen Matrosen nach Schaden an Ostsee-Kabel

Helsinki: Die finnische Polizei ermittelt nach der mutmaßlichen Sabotage an einem Unterwasserkabel in der Ostsee gegen sieben Verdächtige. Es handelt sich bei ihnen um Matrosen des Tankers "Eagle S", der Teil der sogenannten russischen Schattenflotte sein soll. Sie dürfen Finnland bis zum Ende der Ermittlungen nicht verlassen. Das Schiff soll mit seinem Anker am ersten Weihnachtsfeiertag das Stromkabel "Estlink 2" zwischen Finnland und Estland beschädigt haben.

