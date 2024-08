Filmfestspiele Venedig werden eröffnet

Venedig: Zur Stunde beginnen in der italienischen Lagunenstadt die 81. Filmfestspiele. Auf dem roten Teppich in Venedig werden unter anderem die Hollywood-Stars Winona Ryder, Catherine O'Hara und Michael Keaton erwartet. Sie spielen in der Fortsetzung der Gruselkomödie "Beetlejuice" von Filmemacher Tim Burton mit, der zur Eröffnung gezeigt wird. 21 Filme konkurrieren heuer um den Goldenen Löwen - unter ihnen auch welche mit Nicole Kidman und Daniel Craig. Deutschland ist mit 17 Koproduktionen in Venedig vertreten.

