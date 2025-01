Feuerwehrleute aus Mexiko helfen bei Bränden in Los Angeles

Los Angeles: Wegen der anhaltenden Brände haben die Gesundheitsbehörden die Menschen im Raum Los Angeles aufgerufen, sich möglichst wenig im Freien aufzuhalten. Der in weiten Teilen der Stadt sichtbare Rauch bestehe aus Partikeln, Gasen und Wasserdampf, teilte ein Sprecher mit. Die Luft sei auch in jenen Gebieten von Los Angeles belastet, in denen kein Rauch sichtbar sei. Das könne zu Hals- und Kopfschmerzen, aber auch zu schlimmeren Symptomen führen. - Am Löschen der Brände beteiligen sich jetzt auch Feuerwehrleute aus Mexiko. Das teilte der Gouverneur von Kalifornien, Newsom, auf der Plattform X mit. Für diese Unterstützung sei man unendlich dankbar, so Newsom. Mindestens elf Menschen sind in den Feuern bisher ums Leben gekommen, mindestens 13 werden noch vermisst.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.01.2025 05:00 Uhr