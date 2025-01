Feuerwehr von Los Angeles bereitet sich auf zunehmenden Wind vor

Los Angeles: Für die Menschen rund um die Millionenmetropole im US-Bundesstaat Kalifornien ist die Gefahr durch die verheerenden Brände auch weiter nicht gebannt. Der Wetterdienst hat zunehmenden Wind vorhergesagt, der in Böen eine Geschwindigkeit von 110 Kilometer pro Stunde erreichen könne. Dadurch könnten sich die Brände "explosionsartig" ausbreiten. Die Oscar-Akademie hat mittlerweile die Bekanntgabe der Nominierungen für den Filmpreis erneut verschoben. Sie soll nun am 23. Januar erfolgen. Unterdessen fordert Bayerns Innenminister Herrmann, dass der Bund den Ländern mehr Geld für den Katastrophenschutz gibt. Die Lage in Los Angeles zeige, dass auch wir uns besser für Großschadenslagen aller Art wappnen sollten. Allerdings komme der Bund nicht seiner Verpflichtung nach, die Länder dafür angemessen auszustatten. Stattdessen seien die Mittel für das zuständige Bundesamt und das THW zweimal nacheinander gekürzt worden, so der Minister.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.01.2025 21:30 Uhr